Traurige Nachrichten aus Hollywood: Jerry Stiller ist im Alter von 92 Jahren verstorben. Das verkündete sein Sohn Ben Stiller (54) nun auf Twitter: "Ich bin sehr traurig darüber, euch heute mitzuteilen, dass mein Vater Jerry Stiller eines natürlichen Todes verstorben ist." Der Schauspieler und Komiker schaffte den Durchbruch durch seine Darbietung in der Serie "Seinfeld". Den größten Erfolg in seiner Karriere konnte er anschließend mit der Rolle des Arthur Spooner in der Kult-Serie The King of Queens feiern.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de