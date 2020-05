Löst YouTube-Star Luca mit dieser Videoreihe einen neuen YouTube-Trend aus? In Zeiten von Social Distancing werden die Content-Creator aktuell äußerst erfinderisch, was ihre Inhalte angeht. Müssen sie auch, schließlich lassen die aktuellen Vorschriften spannende Alltags- und Reisevlogs nicht zu. Luca hat sich in Quarantäne etwas besonders Skurriles einfallen lassen und auf seinem Zweitkanal Lucrew die "Das Video endet, wenn"-Challenge ins Leben gerufen – und seine Fans feiern's! Sobald in den Clips ein bestimmtes Wort fällt, oder eine bestimmte Sache passiert, ist er vorbei. Das kann dann schon mal nach wenigen Sekunden soweit sein. Die Idee zündet, und Luca landet damit nicht nur einmal in den deutschen Trends. Ob bald andere Stars der Plattform nachziehen?

