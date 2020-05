Nathalie Volk (23) spricht offen über ihre Familienplanung! Vor wenigen Wochen überraschten die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und Frank Otto (62) mit diesen Neuigkeiten: Sie haben heimlich in den USA geheiratet! Die Beauty und der fast 40 Jahre ältere Medienunternehmer wollen sich in unbestimmter Zukunft auch noch mal in Deutschland das Jawort geben. Nach diesem Schritt fragen sich die Fans natürlich: Wie sieht es bei Nathalie und Frank an der Baby-Front aus?

"Ich möchte unbedingt noch Kinder", betonte Nathalie jetzt im Bild-Interview. Diesen Wunsch hegt die Beauty auch schon länger: "Ich habe es mit Frank mehrfach versucht in den vergangenen fünf Jahren. Aber es hat nie geklappt", enthüllte das Model. Doch Nathalie will weiterkämpfen: "Ich wünsche mir ein Kind. Vielleicht später mit 40 noch mal ein zweites.“

Frank ist bereits fünffacher Vater – und inzwischen sogar schon zweimal Großvater geworden! Wünscht er sich denn weiteren Nachwuchs? "Dagegen ist er nicht", verriet Nathalie.

Anzeige

Getty Images Frank Otto und Nathalie Volk, 2017

Anzeige

Ot,Ibrahim Nathalie Volk und Frank Otto bei den Herqul German Boxing Awards in Hamburg

Anzeige

Getty Images Frank Otto und Nathalie Volk im Oktober 2016



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de