Ob Robert Maschio (53) seine Verträge wohl auch mit einem High five abschließt? Den US-Amerikaner dürften viele Fernsehzuschauer besonders durch seine Rolle des Dr. Todd Quinlain in der Serie Scrubs kennen. In dem Assistenzarzt-Format sorgt der Scherzkeks als versauter Chirurg mit OP-Haube im Flammen-Style, der stets unangebrachte Witze macht und mit seinen Kollegen abklatscht, für jede Menge Lacher. Doch diese Zeiten sind schon lange vorbei – heute arbeitet Robert tatsächlich in einer ganz anderen Branche: Er ist Immobilienmakler!

Das ist unter anderem in seiner Instagram-Biografie zu lesen: Demnach bringt Robert für die kalifornische Agentur Bulldog Realtors Häuser in und um Los Angeles herum an den Mann – und das offensichtlich mit jeder Menge Leidenschaft! Auf zahlreichen Fotos präsentiert der 53-Jährige stolz die zum Kauf stehenden Luxus-Anwesen an der Westküste.

Doch nicht nur seinen Job zeigt der Comedian voller Freude im Netz: Auch Selfies mit seinen ehemaligen Serien-Kollegen sind auf seiner Social-Media-Seite zu finden! Ob mit Donald Faison (45) alias Dr. Turk, Zach Braff (45) alias J.D. oder Aloma Wright alias Laverne – Rob hat Erinnerungen an beinahe jeden seiner "Scrubs"-Kumpels in petto.

Getty Images Der Cast von "Scrubs", darunter Judy Reyes, Zach Braff, Sarah Chalke und Robert Maschio

Instagram / robertmaschio Robert Maschio und Zach Braff am Set von "Scrubs"

Instagram / robertmaschio Robert Maschio und Donald Faison am Set von "Scrubs"



