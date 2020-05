Oliver Pocher (42) stellt ein Influencer-Diss-Video nach dem anderen online. Eines seiner Lieblingsopfer ist die einstige Bachelor-Kandidatin Yeliz Koc (26). Auf Instagram machte sich der Comedian kürzlich sogar über ihre Trennung von Johannes Haller (32) lustig. In dieser Situation bekommt Yeliz nun unerwartete Unterstützung von Olis Ehefrau Amira (27). Im Netz hatte die Pocher-Gattin eine private Nachricht an die ehemalige Kuppelshow-Beauty geschickt, die diese wiederum in ihrer Story veröffentlicht hat: "Du, ich verstehe dich absolut. Ich weiß nicht, woher dieser Hass bei ihm kommt. Er kann sich so arg in Sachen reinsteigern und da bin ich machtlos."

