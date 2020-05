Tobey Maguire (44) genießt die Zeit mit Tatiana Dieteman! Der Schauspieler war etwa neun Jahre lang mit der Schmuckdesignerin Jennifer Meyer (43) verheiratet und hat mit ihr zwei gemeinsame Kinder. 2016 wurde ihre Ehe geschieden. Inzwischen geht Tobey seit mehr als zwei Jahren mit dem 17 Jahre jüngeren Model Tatiana durchs Leben. Und wie neue Paparazzibilder zeigen, sind die zwei Turteltauben schwer verliebt!

Am vergangenen Sonntag wurden der "Spider-Man"-Star und die 27-Jährige bei einem Spaziergang in Los Angeles abgelichtet. Offensichtlich gönnten sich die beiden währen der häuslichen Isolation einen kleinen Ausflug an der frischen Luft und genossen diesen sichtlich: Sie strahlten bis über beiden Ohren und turtelten auch vor den Fotografen unbeschwert herum. Tatiana kniff ihrem Liebsten beherzt in die Wangen und streckte ihm die Zunge heraus!

Zwischen Tobey und Tatiana scheint es ernst zu sein. Wie ein Insider gegenüber US Weekly verriet, sollen die beiden zusammenwohnen und "wirklich glücklich" sein. Die Beauty verstehe sich außerdem bestens mit den Sprösslingen ihres Partners und sogar mit dessen Verflossener: "Tatiana und Tobeys Ex-Frau Jen kommen auch gut miteinander klar", berichtete die Quelle

Getty Images Tobey Maguire im September 2014 in Toronto

Rachpoot / MEGA Tatiana Dieteman und Tobey Maguire im Mai 2020 in Los Angeles

Getty Images Tobey Maguire im Januar 2014 in Pasadena



