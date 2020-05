Janine Pink (33) hat ein klein wenig nachhelfen lassen. Erst kürzlich war die ehemalige Köln 50667-Darstellerin noch bei Promis unter Palmen zu sehen – und war damit in die wohl polarisierendste Show des Jahres geraten. Nach all dem Reality-TV-Stress scheint Janine nun den Fokus endlich wieder auf sich selbst legen zu können. Ihre erste Selfcare-Aktion? Ein Gang zum Schönheits-Doc, bei dem sich die 33-Jährige die eine oder andere Falte hat wegspritzen lassen. Promiflash hat die Bilder der Beauty-Session und weiß, was genau gemacht wurde.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de