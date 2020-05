Für Carina Spack (23) steht das nächste TV-Format an! In wenigen Wochen beginnen die Dreharbeiten zu Das Sommerhaus der Stars. Nun gibt es auch endlich die ersten heißen Tipps auf die diesjährigen acht Promi-Pärchen. Neben Sam Dylan (29) und Rafi Rachek (30), Peter und Iris Klein (52) oder auch Marc Terenzi (41) und Freundin Viviane sollen auch Carina mit Serkan Yavuz (27) einziehen. Dabei sorgte die Blondine gerade erst bei Promis unter Palmen mit ihrem Mobbing-Eklat gegen Claudia Obert (58) für Furore...

Immer wieder eckte Carina mit fiesen Sprüchen bei der Modeexpertin an, bis die Situation in einer Folge schließlich eskalierte. Unter anderem bezeichnete die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin Claudia während eines Streits als H*re. Wenig später raubte sie der 58-Jährigen mit einer raschelnden Chipstüte dann den Schlaf. Zwar haben die Frauen sich nach den Dreharbeiten wieder vertragen – Carinas Verhalten hatte für sie selbst jedoch üble Folgen: Sie bekam Hassnachrichten und musste wegen Morddrohungen sogar die Polizei einschalten.

Doch damit nicht genug: Ihr Kooperationspartner Smile Secret kündigte die Zusammenarbeit mit der Ex-Bachelor in Paradise-Kandidatin. Dass sie nun wieder in einem TV-Format zu sehen sein wird, erfreut nicht alle Trash-Fans. "Ich verstehe nicht, wie man dieser Carina noch mal eine Plattform gibt. So etwas gehört nicht ins Fernsehen!", schrieb nur ein User empört auf Facebook. Doch was sagt ihr dazu, dass Carina im Sommerhaus ist? Nehmt an unserer Umfrage am Ende des Artikels teil.

Anzeige

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Carina Spack, März 2020

Anzeige

SAT.1/Willi Weber Carina Spack bei der "Promis unter Palmen"-Reunion

Anzeige

Sat. 1 Carina Spack, TV-Bekanntheit



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de