Für Lina Özgenç, die vielen wohl eher unter ihrem Mädchennamen Kolodochka bekannt ist, hat sich in den vergangenen zwölf Monaten ihr ganzes Leben verändert! Nach ihren Liebespleiten bei Der Bachelor und Bachelor in Paradise hat sie im Juni 2019 ihren Traummann gefunden – Fußballer Erdem Özgenç. Und die beiden machen in ihrer Beziehung seitdem Nägel mit Köpfen: Nach ihrer Verlobung folgte die Blitzhochzeit, die jetzt durch die Verkündung der Schwangerschaft noch getoppt wird!

