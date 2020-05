Welche Promis gehen dieses Jahr in Das Sommerhaus der Stars? Am Montag durften sich die Fans der Realityshow freuen: RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm bestätigte, dass die Sendung trotz der aktuellen Lage auch 2020 stattfinden wird! Und laut Bild-Informationen soll nun sogar feststehen, welche Stars und Sternchen in die TV-WG ziehen werden! Unter anderem seien die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin Denise Kappès (29) und Henning Merten mit von der Partie!

