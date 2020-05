Anne Wünsche (28) hatte das perfekte Hochzeitskleid gefunden! Eigentlich wollte die Influencerin darin ihrem Langzeitfreund Henning Merten das Jawort geben. Doch zum wohl schönsten Tag in ihrem Leben kam es nicht: Das Web-Paar verkündete vor über zwei Jahren seine Trennung. Zwar sollte das Liebesglück nicht halten, das Kleid jedoch bringt Anne auch heute noch zum Strahlen. In einem YouTube-Video verrät die zweifache Mutter: Ihr Traum aus Tüll und Glitzer ist endlich geliefert worden – und sie will das Kleid auf jeden Fall behalten! "Am liebsten würde ich es anziehen und den ganzen Tag damit rumlaufen. Aber dann wird’s ja halt auch dreckig." Aber was hat Anne sonst mit ihrem Dress vor?

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de