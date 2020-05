Filme und Serien ganz ohne Liebesszenen? Im TV bekommen die Zuschauer nicht nur jede Menge Spaß, Action und Drama geboten, sondern auch Liebe und Zärtlichkeiten gehören in vielen Fernsehproduktionen zur Tagesordnung. Aufgrund der aktuellen gesundheitlichen Lage könnte sich das allerdings schon ganz bald ändern. Die Dreharbeiten für viele Formate haben nach einer kurzzeitigen Zwangspause zwar wieder begonnen, doch die weiterhin kritische Situation könnte weitreichende Folgen haben: Wird es aufgrund der Abstandsregelungen bald keine Sexszenen mehr geben?

Für ARD- und ZDF-Krimireihen wie "Großstadtrevier", "Notruf Hafenkante" und Co. scheint das durchaus der Fall zu sein. "Es gilt eine Maskenpflicht für das gesamte Drehteam. Darsteller, Double und Komparsen dürfen zum Drehen bei Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50 Meter die Schutzmasken abnehmen", beschreibt Studio-Hamburg-Produktionschef Michael Lehmann die Verhältnisse am Set gegenüber Bild. Zwar seien in den Kriminalformaten Kuss- und Liebesszenen eher nicht üblich, sollte es der spezielle Fall aber erfordern, könnte derzeit die ein oder andere Sequenz gestrichen werden. "Es wird mehr geschossen und nicht mehr geküsst", stellt Michael im Bezug aufs "Großstadtrevier" zumindest klar.

Auf allzu viele Veränderungen müssen sich die Fans aber nicht gefasst machen. Dank der richtigen Kameraeinstellung könne trotz Abstand an vielen Stellen getrickst werden. "Die neue Wirklichkeit – mit dem Gebot des Abstandhaltens – erfordert eine neue Bildsprache. Diese entwickeln wir gerade. Szenen wurden überdacht und Drehbücher umgearbeitet", erklärt MDR-Fernsehfilmchefin Jana Brandt gegenüber der Zeitung.

ARD/Thorsten Jander Das Serienset von "Großstadtrevier"

Notruf Hafenkante, ZDF Das Team von "Notruf Hafenkante"

ARD/Thorsten Jander Eine Szene aus "Großstadtrevier"



