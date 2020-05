War's das für das Hype House? Ende vergangenen Jahres gründeten die Influencer Chase Hudson (17), Thomas Petrou (21) und Daisy Keech (20) eine Gruppe, die zusammen in einer Villa in Los Angeles Content für TikTok und Co. produziert und sich so gegenseitig unterstützt. Auch Charli D'Amelio (16) war seit Tag eins Teil davon und kam kurz darauf mit Chase zusammen. Einen Monat nach ihrer plötzlichen Trennung im April gibt Charli nun den Ausstieg aus der Crew über eine Sprecherin gegenüber The Hollywood Reporter bekannt – auch ihre Schwester Dixie D'Amelio (18) ist nicht länger Teil des Teams. Während sie den Exit damit begründen, dass das Hype House immer mehr zu einem Business geworden sei, sind sich die Fans sicher, dass das Liebes-Aus von Charli und Chase der eigentliche Grund für den Absprung ist.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de