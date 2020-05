Angelo Kelly (38) hat verkündet, dass er nicht mehr Mitglied der Kelly Family ist! Nach einer Reunion und folgenden dreieinhalb gemeinsamen Jahren ist dem Musiker die Arbeit über den Kopf gewachsen – deshalb hat er bereits vor der letzten Tour im Februar entschieden, der Band den Rücken zu kehren, wie er auf Instagram verriet: "Noch nie habe ich so hart gearbeitet wie in den letzten dreieinhalb Jahren. Ich denke, dass ich das nicht nochmal in der Art machen kann." Ab sofort wird er sich auf seine eigenen musikalischen Projekte und seine eigene Familie konzentrieren. Der Kelly Family wird er aber auch in Zukunft immer mit Rat und Tat zur Seite stehen.

