Aktuell ist Sarah Lombardi (27) in einer glücklichen Beziehung mit dem Fußballer Julian Büscher. Mit dem neuen Freund seiner Ex versteht sich Pietro Lombardi (27) offenbar ziemlich gut, wie er selbst auf Instagram bestätigte: "Ja, passt alles super." Doch kam er auch mit den anderen beiden Verflossenen seiner einstigen Ehefrau klar? Michal war Pie schon immer ein Dorn im Auge – schließlich hat er ihm Sarah ausgespannt. Immer wieder machte er sich im Netz über ihn lustig und nahm die On-Off-Partnerschaft der beiden nicht ernst. Mit Roberto hingegen schien er gut klarzukommen, wie er damals in einem Interview verraten hatte: "Ich versteh' mich mit Roberto super, er hat mein vollstes Vertrauen."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de