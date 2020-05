Endlich geht's zur Sache bei M.O.M – Milf oder Missy! Nachdem in der zweiten Folge die "Milfs" Junior Marko und die "Missys" Senior Felix besucht hatten, wurde der Spieß nun umgedreht: Während die "Milfs" mit Felix Berlin unsicher machten, hatten die "Missys" mit Marko in München Spaß. Außerdem gab es dieses Mal wie in der vergangenen Episode erneut Einzeldates – aber nun wurde bei einem Rendezvous auch endlich geknutscht!

Bevor es jedoch romantisch wurde, mussten die "Missys" ordentlich schwitzen: Marko absolvierte mit den jüngeren Kandidatinnen ein intensives Work-out. Am meisten beeindruckte ihn dabei die 26-jährige Tam, die er prompt zu einem Einzeldate einlud. Und das Rendezvous hätte nicht romantischer sein können: Erst planschten beide vergnügt im Whirlpool, anschließend schenkte Marko seiner aktuellen Auserwählten eine gefühlvolle Massage. Gekrönt wurde das Tête-à-Tête von einem intensiven Kuss. "Ich hatte einfach das Bedürfnis, sie in diesem Moment zu küssen", säuselte Marko danach leicht verknallt.

Felix wählte für sein Einzeldate Sabine aus. Bei ein paar Gläsern Champagner und einem Essen lernten sie sich besser kennen – geknutscht wurde jedoch nicht. "Annäherungsversuche gab es keine, das mache ich nie beim ersten Date", erklärte Felix im Nachhinein. Sabine war von der Verabredung aber trotzdem begeistert: "Ich hätte noch länger mit ihm sitzen können. Es war sehr cool", erzählte die Blondine glücklich.

"M.O.M – Milf oder Missy" – neue Folgen immer freitags auf Joyn.

