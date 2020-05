Ging Felix mit diesen Späßen zu weit? In der dritten Folge von M.O.M – Milf oder Missy lud der 57-Jährige die "Milfs" zu sich nach Berlin ein, um ihnen seine Lebenswelt zu zeigen. Da Felix Architekt ist, machte er mit den älteren Kandidatinnen im Bus eine Stadtrundfahrt durch Berlin, um ihnen das erste von ihm errichtete Gebäude zu zeigen. Während der Sightseeingtour machte der Senior den ein oder anderen anzüglichen Witz – das kam jedoch nicht bei allen Singledamen gut an!

Nach einem netten Plausch mit Natascha schlug der Berliner ihr vor allen anwesenden Frauen scherzhaft vor, den Bus zu verlassen, um in ein Hotel zu gehen. Dann legte der Lebemann aber erst richtig los. "Ich sag mal so: Bis zu meiner Wohnung gibt es sechs Hotels, das könnte grade so hinkommen", ergänzte er seinen Vorschlag. Die "Milfs" registrierten diese Aussage mit wütenden Blicken. "Also, ich komme aus dem Ruhrgebiet, fast alle meine Witze gehen unter die Gürtellinie, aber da waren so ein paar Witze, bei denen ich dachte: 'Echt jetzt, wirklich?'", kommentierte Kandidatin Mariam Felix' Sprüche.

Für zwei Damen ist die Reise bei "M.O.M" bereits vorbei. In der zweiten Folge flogen Mona und Elke. "Wir verlassen uns auf unsere Intuition und hoffen, dass sie uns nicht trübt und uns auch nicht später leidtut. Die Chemie muss stimmen, und bei euch beiden ist der Funke leider nicht sofort übergesprungen", erklärte Felix den beiden Damen bei der sogenannten "Mominierung".

M.O.M – Milf oder Missy" – neue Folgen immer freitags auf Joyn.

Anzeige

Joyn Die "Milfs" in der dritten Folge von "M.O.M – Milf oder Missy"

Anzeige

Joyn Die "Milfs" bei "M.O.M – Milf oder Missy" in Berlin

Anzeige

Joyn Natascha, Felix und Franziska bei "M.O.M – Milf oder Missy"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de