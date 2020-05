Bekommt Khloé Kardashian (35) wirklich ihr zweites Töchterchen von Tristan Thompson (29)? Wie zahlreiche US-Medien aktuell berichten, soll die jüngere Schwester von Kim Kardashian (39) wieder in freudiger Erwartung sein. Die Indizien dafür seien Instagram-Posts der 35-Jährigen: Immer wieder veröffentlichte die Unternehmerin zuletzt Bilder in Rosatönen und versteckte ihre Körpermitte. Auch bei Keeping up with the Kardashians heizte Khloé die Gerüchteküche an: Sie verriet ihren Schwestern tatsächlich, sich für eine künstliche Befruchtung aktuell einer Hormontherapie zu unterziehen – und als Samenspender stehe ihr tatsächlich Tristan zur Verfügung! Doch wird die Jeans-Designerin wirklich wieder Mama? Nein – wie sie nun selbst via Twitter erklärte: "Es werden fiese Dinge über mich gesagt, und alles nur wegen einem Gerücht!"

