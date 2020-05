Diese Nachricht dürfte die Fans von Mary-Kate Olsen (33) überraschen! Die einstige Schauspielerin will die Scheidung von ihrem Ehemann Olivier Sarkozy (50) – und das im Eiltempo. Das will das US-amerikanische Magazin TMZ erfahren haben. Mary-Kate soll bereits am 17. April die Scheidungspapiere eingereicht haben, doch aufgrund der aktuellen Lage werden in New York die Ehe-Trennenungen nicht standardmäßig durchgeführt. Deswegen soll der Ex-Full House-Star einen Notfall-Antrag gestellt haben, um die Scheidung schneller über die Bühne zu bringen. Warum es die Mode-Designerin nicht mehr mit ihrem Partner aushält, ist nicht bekannt.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de