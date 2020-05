Pamela Reif (23) begeistert ihre Fans seit Jahren mit Fitness-Videos und Food-Clips. Im Netz zeigt sie sich dabei stets von ihrer perfekt durchtrainierten Seite – doch neuerdings präsentiert die Fitness-Queen auch eine ganz andere Facette von sich: In ihrem Podcast Schaumermal gibt sie Details aus ihrem Privatleben preis, die vorher wohl niemand kannte! So erzählt sie in einer neuen Folge vor allem von ihren früheren Partnerschaften. "Meine erste Beziehung war mit 15. Das war ein Junge aus unserer Heimatstadt und der war wirklich nett und lieb – aber er war gleichzeitig auch ein Bad-Boy", plaudert sie ganz offen aus. Pamela hatte bereits vier feste Freunde, mit denen sie ihre ganz persönlichen Höhen und Tiefen erlebt hatte.

