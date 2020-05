Mit diesem Sieg hat Nico Santos (27) TV-Geschichte geschrieben! Am Samstagabend fand das allererste Mal der Free European Song Contest statt. Eine Idee, die von Stefan Raab (53) ins Leben gerufen wurde, nachdem die Originalversion, der Eurovision Song Contest, abgesagt werden musste. Insgesamt traten 16 in Deutschland ansässige Musiker mit Wurzeln in verschiedenen Ländern in dem neuartigen Wettbewerb an. Letztendlich konnte Sänger Nico Santos die Jury und die TV-Zuschauer am meisten von sich überzeugen!

