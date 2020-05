Nathalie Bleicher-Woth (23) spricht Klartext! Seit 2017 gehört die Laien-Darstellerin zum Cast von Berlin - Tag & Nacht. In der Scripted-Reality-Serie spielt sie die Schülerin Kim Terenzi. Und die hatte in den vergangenen Jahren schon für ein paar heiße Szenen gesorgt. Im Interview mit Promiflash verriet Nathalie, dass sie nach so viel Dreherfahrung grundsätzlich kein Problem mehr damit habe, vor der Kamera auf Tuchfühlung zu gehen. Doch eine Ausnahme gebe es dabei doch noch!

Sex-Dreharbeiten mit jemandem aus dem Cast kosten die 23-Jährige mittlerweile keine Überwindung mehr. "Weil wir sind halt alle so eine Familie", betonte sie im Promiflash-Interview im Salon Miss Lashes in Berlin. Es störe sie auch nicht, wenn eine externe Person zum Einsatz käme, denn sie habe generell nichts gegen Komparsen. Sie verriet aber: "Wenn der aber total ungepflegt ist, dann hat man schon so seine Hemmungen."

Trotzdem würde sie sich auch in so einer Situation nichts anmerken lassen. "Man muss ja trotzdem professionell bleiben, was ich auch immer bin", stellte sie klar. Es sei nun mal ihr Job und nach drei Jahren bei BTN habe sie auch genügend Erfahrung, um souverän mit so etwas umzugehen.

Anzeige

RTL2 / Berlin - Tag & Nacht Nik, Kim, Toni und Connor von "Berlin - Tag & Nacht"

Anzeige

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, TV-Star

Anzeige

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, Schauspielerin

Hättet ihr gedacht, dass Nathalie und ihr Team so entspannt sind bei intimen Szenen? Ja, das gehört zum Schauspiel dazu. Nein, das finde ich schon erstaunlich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de