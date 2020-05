Emily Ratajkowski (28) weiß, wie sie ihren durchtrainierten Körper richtig präsentiert! Nicht nur auf den großen Laufstegen der Welt oder in Musikvideos von Superstars wie Robin Thicke (43) ist das Model meist leicht bekleidet zu sehen. Auch in den sozialen Netzwerken beeindruckt sie ihre Fans gerne mit Bildern ihrer sexy Figur in ganz alltäglichen Situationen – beispielsweise beim Ausführen ihres Hundes Colombo!

Auf Instagram teilt die 28-Jährige nun einen Schnappschuss, auf dem besonders ihre attraktive Kehrseite im Fokus steht. In einem bauchfreien Sweatshirt und einer engen Radler-Hose macht Emily die Straße zu ihrem Catwalk. "Wir waren angezogen und fühlten uns süß", schreibt sie unter das Foto. Wer jetzt denkt, dass die Beauty für diesen Waschbrettbauch und ihren runden Booty stundenlang im Fitnessstudio schwitzt, hat sich leider geirrt. Dank ihrer guten Gene müsse sie sich um so etwas keine Sorgen machen und achte lediglich auf einen gesunden Lifestyle, wie ein Insider gegenüber HollywoodLife erwähnte.

Ihre Follower lieben die Aufnahme – aber anscheinend nicht immer unbedingt wegen ihres wohlgeformten Pos: Ihr flauschiger Freund scheint ihr irgendwie die Show zu stehlen: "Wow, ist Colombo groß geworden. Was für ein gut aussehender Kerl", kommentiert ein Fan.

Instagram / emrata Emily Ratajkowski auf den Malediven

Getty Images Emily Ratajkowksi, Dezember 2019

Instagram / emrata Emily Ratajkowski mit ihrem Hund



