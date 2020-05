Darauf haben Paola Marias (26) Fans schon sehnsüchtig gewartet! Am vergangenen Wochenende enthüllte die YouTuberin, was sie schon seit vergangenem April weiß: das Geschlecht ihres zweiten Kindes! Nicht einmal ihr Mann und Vater des Babys Sascha (33) war vor der großen Verkündung eingeweiht – umso süßer ist seine Freude, die in dem YouTube-Clip deutlich zu sehen ist: "Es wird ein Junge! Ich wusste es!" Doch so freudig der Anlass auch ist, Paola richtet im Rahmen der Geschlechter-Enthüllung auch ein ernstes Wörtchen an ihre Fans...

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de