Justin Bieber (26) hätte im Nachhinein mit dem Sex lieber noch gewartet! Anfang Oktober hatten der Popstar und seine Hailey (23) sich bereits zum zweiten Mal das Jawort gegeben. Die beiden waren vor ihrer Hochzeit allerdings schon einmal zusammen – und der Sänger war in der Vergangenheit kein Kind von Traurigkeit: Neben seiner On-Off-Beziehung mit Selena Gomez (27) wurde ihm das eine oder andere Techtelmechtel mit aufstrebenden Influencerinnen und Nachwuchsmodels nachgesagt. Jetzt scheint Justin allerdings geläutert, was die Liebe angeht: Das geht sogar so weit, dass der gebürtige Kanadier sein erstes Mal am liebsten nach der Trauung gehabt hätte!

"Wenn ich die Uhr noch mal zurückdrehen und dadurch einige schmerzhafte Erfahrungen vermeiden könnte, dann würde ich mich für die Ehe aufheben", verriet Biebs kürzlich in seiner Facebook-Serie "The Biebers on Watch". Der Grund: Sex könne einfach sehr verunsichernd sein – und da stimmte ihm auch seine Liebste zu: "Ich finde auch, dass wenn man mit jemandem körperlich wird, es manche Dinge verkomplizieren kann."

Bevor der 26-Jährige mit dem Model vor den Traualtar geschritten ist, habe er ein echtes Problem mit seinem Sexleben gehabt, wie er in einem Instagram-Livestream verriet – das habe sogar dazu geführt, dass er ein Jahr lang gar keinen GV hatte. "Ich glaube, als es mit Hailey wirklich ernst wurde, habe ich aufgehört, Sex zu haben, weil dadurch die Dinge klarer wurden. Ich konnte dieses Fundament mit ihr aufbauen, dieses Vertrauen", beschrieb Justin offen. Dadurch hätten die beiden Verlustängste und Vertrauensprobleme vermieden, die der "Habitual"-Interpret zuvor habe durchleben müssen.

Instagram / justinbieber Justin Bieber im Mai 2020

Instagram / justinbieber Hailey und Justin Bieber

Getty Images Justin Bieber im Januar 2020



