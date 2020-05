Katja Krasavices (23) Autobiografie erscheint erst am 3. Juni! Doch schon vor der Veröffentlichung sorgt das Buch für jede Menge Ärger – der Grund: Christen finden sowohl das freizügige Cover als auch den Titel respektlos. Und der Inhalt dürfte sie mindestens genauso sehr schockieren. Im Promiflash-Interview verriet das Erotik-Sternchen jetzt: Neben schmerzvollen Erinnerungen an seinen Vater wird es auch sehr viel um Sex gehen. "Da geht es um meine ganzen Anfänge und meine ersten Male, weil ich mehrere hatte. Das wird man dann im Buch lesen. Von den perversen Versuchen, was ich alles gemacht habe, was ich mit Jungs gemacht habe", erklärte die 23-Jährige. Außerdem enthalte der Bestseller auch den ein oder anderen Ratschlag für ihre Fans.



