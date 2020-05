Neue Brüste für Gerda Lewis (27)! Seit ihrer Teilnahme an Germany's next Topmodel steht die hübsche Kölnerin in der Öffentlichkeit. Schon von Beginn an ging die Influencerin offen mit dem Thema Beauty-OPs – 2014 ließ sie sich die Oberweite vergrößern. Doch diesen Schritt bereut die 27-Jährige inzwischen. Der Grund: Die Implantate wurden über den Brustmuskel gelegt, wodurch der Vorbau für die ehemalige Bachelorette mittlerweile zu unnatürlich wirkt! "Damals habe ich mich tatsächlich nicht wirklich darüber informiert, ob das gut oder schlecht ist!", erklärte Gerda jetzt via Instagram. Deswegen lässt sich die Blondine nun neue Implantate einsetzen.

