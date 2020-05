Am kommenden Donnerstag findet endlich das große Finale von Germany's next Topmodel statt und in diesem Jahr ist einiges anders! So wird Modelmama Heidi Klum (46) dieses Mal nicht live vor Ort sein können. Auch der Ablauf des ganzen Geschehens hat sich ordentlich verändert: Das grandiose Staffel-Finale begann schon am vergangenen Freitag mit einem überraschenden Foto-Shooting. Promiflash zeigt euch vorab exklusiv die ersten Bilder und Szenen von diesem Final-Shoot. Eines ist dabei auf jeden Fall sicher – die Mädels sehen großartig aus und Heidi hat in diesem Jahr einmal mehr die Qual der Wahl!

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de