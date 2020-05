Sind Michael Wendler (47) und Claudia Norberg (49) wirklich offiziell und endgültig geschieden? Im Oktober 2018 hatten der Schlagerstar und die Unternehmerin ihre Trennung bekanntgegeben – nach 29 Jahren Beziehung. Am Wochenende verkündete der Musiker dann glücklich auf Instagram: "Das Scheidungsgericht in den USA hat am 13. Mai 2020 die Ehe zwischen meiner Ex und mir geschieden!" Doch seine Ex-Ehefrau scheint davon nichts zu wissen: Die Blondine erklärte, ihr lägen dazu keine Informationen vor. Promiflash hat für euch alle Details der Wendler-Scheidung.

