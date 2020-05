Seit dem vergangenen Wochenende ist Janina El Arguioui (32) Mutter von Zwillingen – geplant war das allerdings erst sehr viel später! Ganze drei Monate vor dem errechneten Geburtstermin erblickten die zwei Mädchen das Licht der Welt. Und damit ging für die DSDS-Kandidatin von 2018 und ihren Partner Christian ein großer Traum in Erfüllung, denn seit rund eineinhalb Jahren weiß die Kaarsterin, dass sie auf natürlichem Weg keine Kinder kriegen kann. Nach einer künstlichen Befruchtung konnte das Paar schließlich im Dezember verkünden, dass es gleich zwei Babys erwartet, in der 28. Schwangerschaftswoche sollte es dann allerdings zu den Komplikationen kommen. Glücklicherweise geht es den Kindern aber gut, wie Janina jetzt in ihrer Instagram-Story verriet: "Sie haben natürlich zwischendurch einfach noch Situationen, in denen sie ein bisschen Hilfe brauchen, aber sie atmen selbstständig."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de