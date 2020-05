Kaum eine Kandidatin von Germany's next Topmodel polarisiert in diesem Jahr so stark wie Lijana. Wegen ihrer ehrlichen Art erfährt die Kasslerin seit Monaten Hasswellen im Netz. Doch dabei bleibt es nicht. Das Model wird auf der Straße bespuckt, ihr wird aufgelauert, sogar ihren Hund wollen Hater vergiften. Während eines Videocalls mit Promiflash brechen bei der jungen Frau deshalb nun alle Dämme. Unter Tränen gesteht sie: "Seitdem ich denken kann, war gefühlt 'Germany’s next Topmodel' mein allergrößter Traum, jetzt stehe ich hier im Finale und es ist eigentlich mein allergrößter Albtraum."

