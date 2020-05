So schwer waren die ersten Schwangerschaftsmonate für Fiona Erdmann (31). Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin gab erst vor wenigen Wochen bekannt, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Jetzt verrät sie allerdings, dass sie ihre Schwangerschaft anfangs überhaupt nicht genießen konnte. Die 31-Jährige litt immer wieder an heftigen Blutungen und hatte die Befürchtung, eine Fehlgeburt zu erleiden. "Ich hatte einfach die ganze Zeit Todesangst. Also wirklich richtig panische Angst, dass dem Kind etwas passieren könnte", erklärt sie in einem YouTube-Video.

