Ist die Trennung von Megan Fox (34) und Brian Austin Green (46) dieses Mal endgültig? Erste Gerüchte über ein Liebes-Aus gab es Ende April: Unter anderem wurde Brian ohne seinen Ehering fotografiert. Außerdem behauptete ein Insider gegenüber The Sun: Die früheren Turteltauben sollen bereits seit Monaten getrennt leben – auch wenn eine Scheidung für die beiden zunächst keine Option sei! Diese Spekulationen bestätigte Brian nun in seinem Podcast Context with Brian Austin Green. Megan hingegen schweigt – allerdings wird ihre eine neue Liebe angedichtet: Sie soll den Rapper Machine Gun Kelly daten. Es gibt Bilder, die die beiden in dessen Auto zeigen. Es ist aber nicht gänzlich ausgeschlossen, dass Megan und Brian noch eine Reunion in Betracht ziehen. Immerhin ist es nicht das erste Mal, dass sich das Paar getrennt hat...

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de