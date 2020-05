Im großen Finale von Temptation Island hatte Till Adam seiner Freundin Hanna Annika noch einen Heiratsantrag gemacht. Kurze Zeit später in der Wiedersehensshow gaben die beiden allerdings schon zu, dass es in der Beziehung kriseln würde. Jetzt erklärte Hanna: Sie hat mit Till Schluss gemacht. "Wir sind kein Paar mehr und es wird auch keine Hochzeit stattfinden. Ich bin glücklich mit dem, so wie es jetzt ist", meinte sie in ihrer Instagram-Story.

