Angelina Pannek (28) hat keine Lust mehr auf Babyvermutungen! Im Dezember ließen die einstige Bachelor-Kandidatin und Sebastian Pannek (33) die Katze aus dem Sack: Sie erwarten den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Zwar halten sie ihre Community über die Schwangerschaft stets auf dem Laufenden, in Sachen Geburtsdatum hüllen sich die beiden allerdings in Schweigen. Anfang Mai gab Angelina immerhin bekannt, bereits im neunten Monat zu sein – doch seither läuft ihr Postfach über, wenn sie sich einige Stunden mal nicht in den sozialen Netzwerken meldet, weil die Fans davon ausgehen, der Spross sei auf dem Weg. Nun machte Angelina ihrem Ärger in ihrer Instagram-Story Luft: "Ich dachte es würde mir erspart bleiben, wenn ich halt nicht verrate, in welcher Schwangerschaftswoche ich bin. Aber scheinbar doch nicht!"

