Im großen Germany's next Topmodel-Finale war es nicht bloß Heidi Klums (46) Entscheidung, die die Zuschauer überraschen sollte: Kandidatin Lijana entschied sich, freiwillig auf den Titel zu verzichten! Mit ihrem Exit habe sie Hatern die Stirn bieten und ein Zeichen gegen Hass setzen wollen, wie sie nun in ihrer Instagram-Story verrät: "Hab einfach irgendwie das Gefühl gehabt, wenn ich das Zeichen setzen will, aber in der Show bleibe, für die ich dieses Cyber-Mobbing erfahren habe, ergibt das alles keinen Sinn." Außerdem habe sie ihren Mitfinalistinnen nicht die Chancen auf den Sieg nehmen wollen.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de