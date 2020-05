Daniela Katzenberger (33) hat keine Lust auf Hater! Für ihre kreativen und ulkigen Beiträge im Netz wird die Kultblondine zwar von vielen gefeiert, doch hin und wieder tummeln sich auch ziemlich fiese Kommentare unter ihren Beiträgen: Mal wird sie für ihre freizügigen Bilder kritisiert – mal stören sich die User an ihrem gestylten Aussehen. In der Regel lässt die Katze solche Bemerkungen an sich abprallen. Doch wenn es um ihre Tochter Sophia (4) geht, versteht sie keinen Spaß! So stellte sie jetzt bei ihrem jüngsten Instagram-Posting mit der Vierjährigen schon mal vorsorglich die Kommentarfunktion ab. Dani ist sich sicher: Dass Sophia mit einem Prinzessinnenkleid auf der Straße herumläuft, dürfte nicht jedem gefallen...

