Lili Paul-Roncalli (22) ist die strahlende Siegerin von Let's Dance 2020! Am Freitagabend setzt sich die schöne Zirkusakrobatin mit Profitänzer Massimo Sinató (39) gegen Luca Hänni (25) und Moritz Hans durch. Vor allem mit dem Ninja Warrior-Star liefert sich die 22-Jährige ein Kopf-an-Kopf-Rennen: Beide sahnen von der Jury gleich drei Mal 30 Punkte ab! Den Zuschauern gefallen am Ende aber Lilis Darbietungen besser – und sie geht als Gewinnerin vom Parkett. Damit hatte sie gar nicht gerechnet, wie sie anschließend in einem RTL-Interview offenbart: "Die Jungs waren so stark und ich dachte echt, ich packe es nicht. Mir fehlen die Worte."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de