Jan Zimmermann und Tim Lehmann von "Gewitter im Kopf - Leben mit Tourette" erobern gerade die YouTube-Welt – doch wie sieht es im Liebesleben der Webstars aus? Seit Februar 2019 teilen die beiden Kumpels auf der Video-Plattform immer wieder amüsante Clips, in denen sie ihren Fans einen Einblick in Jans Leben mit der Nervenkrankheit Tourette geben. Innerhalb eines Jahres gewannen die beiden damit über zwei Millionen Abonnenten, ihre Familien sind mächtig stolz. Doch bleibt bei so viel Arbeit noch Raum für die große Liebe? "Wir haben halt schon sehr viel zu tun, da ist es schwer zu sagen, ob man Zeit für eine Beziehung hat!", erklärte Tim im Promiflash-Interview.

