Lena Gercke (32) erwartet aktuell ihren ersten Nachwuchs. Vater von Lenas Sprössling ist ihr Partner Dustin Schöne. Seit Anfang 2019 schweben das Model und er offiziell auf Wolke sieben – im Januar gab die einstige GNTM-Gewinnerin dann bekannt, dass sie und der Werbefilm-Regisseur Eltern werden. Mit Details zu ihrer Schwangerschaft hält sich die 32-Jährige allerdings eher zurück. Dafür versorgt sie ihre Follower aber regelmäßig mit Fotos von hrem Babybauch. Immer wieder setzt sie ihre wachsende Körpermitte gekonnt in Szene. Diese Woche teilte die Blondine einen ganz besonderen Clip mit ihren Fans: Sie zeigte in einem Video die kleinen Tritte ihres ungeborenen Babys: "Während ich ein paar Videocalls tätige, sagt doch tatsächlich jemand 'Hallo'" – freute sich die werdende Mutter in ihrer Instagram-Story.

