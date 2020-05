Offener Sex-Szenen-Talk mit Berlin - Tag & Nacht-Star Nathalie Bleicher-Woth (23). Mit manchen erotischen Aufnahmen hat die Kim-Darstellerin Probleme. "Wenn das jetzt irgendwie so ein Komparse ist, also wirklich nichts gegen Komparsen, aber einer, der zum Beispiel voll ungepflegt ist, dann hat man schon Hemmungen", offenbarte sie im Promiflash Interview bei Miss Lashes in Berlin. Trotzdem bleibe die gebürtige Wormserin auch in solchen Situationen professionell, da es nun mal ihr Job ist. Immerhin ist Nathalie schon drei Jahre Teil des Casts und hat damit einiges an Erfahrung gesammelt.

