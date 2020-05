Seit mehr als vier Jahren ist Serlina Hohmann (25) glücklich mit ihrem Freund Bar. Aktuell leben die zwei in einer gemeinsamen Wohnung in Tel Aviv, der Heimat des Ingenieurwesensstudenten. Promiflash hakt bei der ehemaligen Germany's next Topmodel-Zweiten nach, ob das Paar auch schon über nächste Schritte nachdenkt. "Nein, es gibt keine konkreten Pläne. Wenn es die irgendwann geben sollte, Verlobungspläne, dann werdet ihr bestimmt davon erfahren, das werde ich dann auch gerne posten", erzählt die gebürtige Koblenzerin. Abgeneigt wäre sie von einem Antrag aber nicht – und ihre Antwort? Die wäre natürlich "Ja!".

