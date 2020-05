Hat seine Liebste ein Problem mit seiner Vergangenheit? Erst kürzlich gaben Ennesto Monté (45) und Vanja Rasova öffentlich bekannt, dass sie ein Paar sind. Zuvor war der Promis unter Palmen-Star unter anderem mit der Ex-Dschungelcamperin Anastasiya Avilova (31) und dem Reality-Sternchen Helena Fürst (46) zusammen. Aber was denkt seine neue Freundin über die Frauen, mit denen ihr Schatz sich früher vergnügte?

Zur Romanze mit Helena und von der 46-Jährigen selbst hat Vanja im Promiflash-Interview eine ganz deutliche Meinung: "Man hat damals schon beim Sommerhaus gesehen, dass das eine toxische Beziehung war und sie Ennesto nicht gutgetan hat." Von Anastasiya hat sie dagegen ein anderes Bild. Nicht nur, dass die ehemalige Temptation Island-Teilnehmerin sehr hübsch sei, sie hätte mit Ennesto auch ein schönes Paar abgegeben. Sie hat aber auch eine Theorie, warum die Beziehung der beiden letztlich gescheitert ist: "Ich denke, dass Ennesto etwas zu ausgeflippt für sie war." Die gebürtige Serbin selbst hielt ihren neuen Freund anfangs auch für verrückt. Als sie ihn jedoch besser kennenlernte, merkte sie, dass ihr erster Eindruck falsch war.

Zuvor hatte der 45-Jährige selbst enthüllt, was seine Angebetete von seinem operierten Penis hält. "Vanja sieht solche Dinge genau wie ich. Wenn man unzufrieden ist, sollte man etwas ändern", erklärte er gegenüber Promiflash. Wenn sich die beiden auch sonst in allem so einig sind, dürfte einer gemeinsamen Zukunft nichts im Wege stehen.

Promiflash Ennesto Monté und seine Freundin Vanja

Deppe, Kenny / ActionPress Ennesto Monté im August 2017

Instagram / vanjarasova Vanja Rasova im Mai 2020



