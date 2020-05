Wird Oliver Pocher (42) Anne Wünsche (28) jetzt wirklich in Ruhe lassen? In den vergangenen Wochen lieferten der Comedian und die Influencerin sich einen öffentlichen Schlagabtausch im Netz. Der Grund: Der Blondschopf behauptete, dass die 28-Jährige sich Follower, Likes und Kommentare für ihre Instagram-Seite gekauft habe – was sie vehement dementierte. Weil der Berufskomiker trotzdem nicht mit den Vorwürfen aufhören wollte, zog Anne jetzt vor Gericht. Und tatsächlich: Die junge Mutter hat erwirkt, dass Oli seine Behauptungen nicht wiederholen darf! Gegenüber Promiflash schilderte die Wahlberlinerin jetzt, wie sie das geschafft hat.

