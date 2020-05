In der sechsten Staffel von Krass Klassenfahrt gibt es mehr als nur eine Kussszene! Die Webstars knutschen so viel wie nie zuvor. Doch für einige der Internet-Bekanntheiten ist es das erste Mal, dass sie vor laufender Kamera Zärtlichkeiten austauschen. Bei der Premiere der aktuellen Ausgabe vor einigen Wochen plauderten die Stars mit Promiflash über die Knutschereien. Keanu Rapp (19), der in seiner Rolle als Fly das TikTok-Sternchen Chany Dakota küsst, stellt klar: "Ich fand es eigentlich gar nicht komisch." Die Folgen von "Krass Klassenfahrt" kann man auf YouTube und Joyn anschauen.

