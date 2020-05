Für Henning Merten und Denise Kappès (29) ist heute ein ganz besonderer Tag: Das Influencer-Pärchen feiert seine einjährige Partnerschaft! "Mit dir zusammen. Egal wohin. Egal wann. Egal wie weit. Hauptsache du und ich für immer", lauten Denise' rührende Jubiläumszeilen auf Instagram. Promiflash blick zurück auf ihre Liebesreise und macht Halt an ihren romantischen sowie turbulenten Stationen. Denn was zunächst nach Hennings Trennung von seiner Ex Anne Wünsche nur als praktische WG-Lösung daherkam, entwickelte sich für die zwei zum ganz großen Happy End – sogar eine Hochzeit ist inzwischen keinesfalls mehr ausgeschlossen.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de