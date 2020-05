Abbie Chatfield im unverblümten Sex-Talk! Die 24-Jährige nahm an der US-Version des beliebten Kuppelformat von Der Bachelor teil. Seitdem arbeitet sie als Influencerin und versorgt knapp 150.000 Anhänger auf Instagram. Außerdem betreibt sie auch einen eigenen Podcast. Bei ihren Aufnahmen nimmt Abbie dabei kein Blatt vor den Mund und gibt Einblicke in ihr Privatleben. Jetzt offenbarte die TV-Darstellerin pikante Details aus ihrem Sexleben.

"Wenn es um Selbst-Slutshaming geht, habe ich immer noch große Probleme damit. Ich hatte in der Vergangenheit Geschlechtskrankheiten", erklärte die Beauty in ihrem Podcast It's A Lot. Sie liebe den Geschlechtsverkehr einfach und als ihre Sex-Partner-Anzahl die 50 überschritten hatte, hörte sie auf zu zählen. Wie viele Männer sie insgesamt im Bett hatte, könnte sie nicht mehr bestimmen. Auch auf ihren sozialen Kanälen macht Abbie mit ihren freizügigen Fotos ihre Follower wild – Anfragen kommen da sicher genug.

Mit ihrem Bachelor lief es dagegen nicht ganz so gut. Matt Agnew ließ die Beauty im großen Finale im Regen stehen. Danach hatte sie einige Zeit mit einem gebrochenen Herzen zu kämpfen, aber ihre Bett-Aktivitäten haben sie sicher gut abgelenkt.

Instagram / abbiechatfield Abbie Chatfield, US-Bachelor-Kandidatin

Instagram / abbiechatfield Abbie Chatfield, Reality-Star

Instagram / abbiechatfield Abbie Chatfield



