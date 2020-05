Das sind ganz schön tiefe Einblicke! Lizzo (32) ist nicht nur für ihre Songs "Juice" oder "Good As Hell" bekannt, sondern auch für ihre ziemlich freizügigen Auftritte. Dabei setzt die Sängerin vor allem ihre Kurven immer gekonnt in Szene. Doch nicht nur auf der Bühne präsentiert sie ihren Körper mit Vergnügen – auch im Netz geizt die Beauty nicht mit ihren Reizen, so wie jetzt wieder: Lizzo überraschte ihre Fangemeinschaft mit heißen Schnappschüssen im knappen Bikini!

"Geh und schau in den Spiegel. Du hast bereits deine Strandfigur", schrieb Lizzo zu ihrem Clip auf Instagram und setzte sich damit gewohntermaßen für Body-Positivity ein. Die "Truth Hurts"-Interpretin inszenierte sich dabei mit einem knappen Bikini in einem Pool und schmiss sich in verführerische Posen. Zu der bunten Bikini-Kombi stylte sie passende Handschuhe und einen Mundschutz mit demselben Muster. Zusätzlich legte sie auch noch eine Tanzeinlage ein und twerkte, was das Zeug hält!

Aber wie reagierten Lizzos Fans auf ihre freizügigen Bilder? Zum größten Teil durfte sich die Musikerin über Zuspruch und Komplimente freuen. Ein Nutzer kommentierte ihren Beitrag hellauf begeistert. "Ich finde dich toll! Du ermutigst andere Menschen, stolz auf sich zu sein, egal welche Kleidergröße sie tragen", schrieb er. Ein weiterer User meinte: "Du bist wirklich mein Vorbild!"

Lizzo, Sängerin

Lizzo, Sängerin

Lizzo, Sängerin



