Zu dick oder zu dünn, zu freizügig oder zu bedeckt, zu aufgestylt oder gar zu natürlich: Influencer werden am laufenden Band für alle möglichen Dinge kritisiert – und das will sich unter anderem Paola Maria (26) nicht mehr gefallen lassen. "Was hat mein Optisches mit meinen Qualitäten als Mutter zu tun?" Für einen neuen YouTube-Beitrag holte sich die Webvideo-Produzentin Unterstützung von Sarah Lombardi (27), Dagi Bee (25), Ischtar Isik (24) und Co., denn sie alle haben schon Bodyshaming erfahren und wollen dem Hass ein Ende setzen. "Ich finde, egal in welche Richtung es geht, Bodyshaming ist immer unangebracht. Es ist immer falsch, über den Körper einer anderen Person zu urteilen", wehrt sich zum Beispiel Ischtar in dem Clip gegen unsensible Äußerungen.

