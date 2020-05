Sarah (28) und Dominic Harrison (28) werden in wenigen Wochen zum zweiten Mal Eltern. Töchterchen Mia Rose (2) bekommt eine kleine Schwester. Für die beiden Influencer steht jetzt bereits fest: Im Gegensatz zu Mia soll das zweite Baby erst mal kein eigenes Kinderzimmer bekommen. Stattdessen wird die Kleine zunächst bei ihren Eltern schlafen. "Wir haben halt auch mit dem ersten Kind unsere Erfahrungen gesammelt und einfach bemerkt, dass eigentlich ein Kinderzimmer am Anfang nicht benötigt wird", erklärt Sarah in ihrem neuen YouTube-Video.

